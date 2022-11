Nepp attackiert Ludwig und Corona-Testunternehmen Lifebrain

Die Wiener FPÖ hat sich bei der Klausur ihres Rathausklubs am Montag vor allem mit den Themen Asyl und Teuerung beschäftigt. Das berichtete Landesparteichef Dominik Nepp am Dienstag in einer Pressekonferenz. Finanziell aushelfen soll aus Freiheitlicher Sicht das Corona-Testunternehmen Lifebrain, das die Blauen in SPÖ-Nähe verorten. So wie die Energiewirtschaft sollten auch bei diesem die Krisengewinne abgeschöpft werden, forderte Nepp.

Wiener FPÖ-Chef Nepp attackiert Ludwig