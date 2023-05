Einen skurrilen Diebstahl hat die Polizei am Pfingstsonntag aus der Tiroler Landeshauptstadt gemeldet. Unbekannte Täter hatten in der Nacht auf Sonntag den Leopoldsbrunnen am Innsbrucker Rennweg beschädigt und den rechten Arm der bronzenen Neptunstatue mitgenommen.

Die Neptunstatue war vom Sockel gerissen worden und in den Brunnen gestürzt, wodurch das rechte Bein sowie der rechte Arm abbrachen. Als die Figur aus dem Brunnen geborgen wurde, zeigte sich, dass der rechte Arm fehlte. Nach Polizeiangaben müssen der oder die Täter zwischen 19.00 und 8.00 Uhr am zerstörerischen Werk gewesen sein. Eine genaue Schadenshöhe war vorläufig nicht bekannt.