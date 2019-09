Neuauflage von Prozess gegen Grüne Kandidatin Sigrid Maurer

Der viel diskutierte Prozess rund um die Privatklage gegen die Politikerin Sigrid Maurer wegen übler Nachrede wird am Montag am Wiener Straflandesgericht wiederholt. Maurer wurde von dem Besitzer eines Biergeschäfts geklagt, weil sie ihn als Absender obszöner Nachrichten titulierte. Er bestritt, der Verfasser zu sein. Das Wiener Oberlandesgericht hob das Urteil auf und ordnete eine Neuauflage an.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Sigrid Maurer wieder vor Gericht