Neubau der höchsten Brücke an der Westautobahn A1

Nach mehr als 60 Jahren muss die Aurachbrücke bei der Anschlussstelle Regau im Bezirk Vöcklabruck (OÖ) ersetzt werden. Insgesamt 65 Millionen Euro werden bis zum Jahr 2025 investiert. Für den Neubau wird eine neuartige Baumethode angewandt, die es in dieser Größenordnung nach Angaben des Straßenbetreibers Asfinag in Österreich nicht gab.

An der Westautobahn am Rande des oberösterreichischen Seengebiets muss die höchste Autobahnbrücke entlang der A1 neu gebaut werden. Die Arbeiten dafür haben im Aurachtal bei der Anschlussstelle Regau (Bezirk Vöcklabruck) bereits im Sommer begonnen. Wer in 50 Metern Höhe darüber auf der Autobahn über die Aurachbrücke fährt, bemerkt davon noch kaum etwas. Was sich bis zur Gesamtfertigstellung Ende des Jahres 2025 tut, präsentierte der staatliche Straßenbetreiber Asfinag nun im Detail.

Für das auf 65 Millionen Euro veranschlagte Projekt ...