Neue App für Drohnen-Besitzer in Österreich

Immer mehr Menschen in Österreich lassen Drohnen fliegen. Um die Benutzung der Geräte sicherer und einfacher zu machen, hat Austro Control gemeinsam mit Frequentis ein Verkehrsmanagement-System für Drohnen entwickelt. Mit dem "Austro Control Dronespace" werden Drohnen in den österreichischen Luftraum integriert, wie es am Dienstag in einem Pressegespräch hieß.

Die Benutzung für Drohnen-Besitzer wird künftig einfacher