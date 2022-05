Neue Betrugsmasche auf Onlineplattformen

Auf Marktplätzen im Internet wimmelt es von Betrügern. Sie täuschen Hilfe beim Bezahlen und Liefern vor, wollen aber nur Daten und Geld.

"Betrüger versuchen derzeit auf diversen Plattformen wie zum Beispiel Willhaben.at Kartendaten und s-Identity-Freigaben zu erschleichen, um Zahlungen durchzuführen." So beginnt eine aktuelle Warnung im Onlinebanking der Erste Group. Das ist ungewöhnlich, da Banken ihre Kundinnen und Kunden meist vor sogenannten Phishing-Mails warnen, mit denen Kriminelle versuchen, an Konto- oder Kreditkartendaten zu gelangen, um so zu Geld zu kommen.

Die vermeintlich hilfsbereiten Menschen geben vor, für einen "Post-Kurierdienst", für "Ebay Selling" oder eine "PayLivery AG" zu arbeiten, und bieten ...