Neue Briefmarke aus Stoff und in der Form von FFP2-Masken

Die österreichische Post hat am Mittwoch eine neue Briefmarke mit dem Aussehen und aus dem Material für FFP2-Masken herausgebracht - "rechtzeitig zum Inkrafttreten der neuen FFP2-Maskenpflichten mit 15. September", wurde in einer Aussendung betont. Im vergangenen Jahr war bereits eine Klopapier-Briefmarke als Symbol der Coronavirus-Pandemie auf den heimischen Markt gekommen. Nun will die Post daran erinnern, welche Bedeutung Schutzmasken mittlerweile eingenommen haben.

SN/APA/Österreichische Post AG/Chri 150.000 Stück zu je 2,75 Euro erhältlich