Neue Corona-Regeln: Maske top, Babyelefant flop

In Geschäften sind nun FFP2-Masken verpflichtend, und statt einem sind zwei Meter Abstand zu halten. Ein Lokalaugenschein in Wien.

In der Station Karlsplatz fährt eine U1 ein. Geschätzte 15 Menschen steigen aus. Alle tragen FFP2-Masken. Ausnahmslos. Das Spiel wiederholt sich bei den nächsten sechs Garnituren. Wenige Passagiere, dafür alle top adjustiert - zumindest was eine der beiden neuen Corona-Regeln betrifft. Ebenfalls seit Montag neu: Der zweite Babyelefant, also zwei statt wie bisher einem Meter Abstand. In den U-Bahn-Schächten und -Zügen gilt laut Wiener Linien: "Wenn es irgendwie geht, bitte einhalten." Doch in den Öffis tummeln sich zur Zeit ohnehin ...