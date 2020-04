Neue Covid-19-Todesfälle aus Tirol und NÖ gemeldet

In der Nacht auf Donnerstag sind in Tirol drei weitere mit dem Coronavirus infizierte Personen gestorben. Es handelt sich um einen 95-Jährigen mit Vorerkrankungen und einen 76-Jährigen, beide aus Innsbruck, sowie eine 85-Jährige mit Vorerkrankungen aus dem Bezirk Schwaz, teilte das Land mit. Aus Niederösterreich wurden zwei neue Todesfälle im Landesklinikum Melk gemeldet.

In Tirol sind somit insgesamt 28 Menschen in Zusammenhang mit dem neuartigen Virus gestorben. Mit Stand Donnerstagvormittag galten 2.017 Personen als erkrankt. Weitere 546 waren bereits wieder gesund. Damit wurden in Tirol bisher insgesamt 2.591 Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

Im Melker Krankenhaus starben zwei positiv auf das Coronavirus getestete betagte Frauen. Sie waren 91 bzw. 94 Jahre alt und haben nach Angaben von NÖ Landeskliniken-Holding-Sprecher Bernhard Jany vom Donnerstag auch an Grunderkrankungen gelitten. In niederösterreichischen Spitälern gab es damit bisher 23 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Die bundesweite Zahl an Todesopfern, die das neuartige Virus bisher gefordert hat, war am Mittwoch vom Gesundheitsministerium mit 146 angegeben worden.

Quelle: APA