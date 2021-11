Neue Grazer Tram-Verlängerungen gehen in Betrieb

Ab Freitag fahren in Graz die Straßenbahnen gleich zwei neue Endstationen an: Die Linie 4 fährt in den neuen Stadtteil Reininghaus und die Linie 6 in die Smart City. Am Donnerstag wurden die beiden Verlängerungen offiziell von Land- und Stadtpolitik eröffnet. Rund 15.000 Menschen im Grazer Westen werden durch die beiden Linien nun neu an das Bim-Netz angebunden, sagte Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). Hinzu kommen auch einige neue und dichter getaktete Busverbindungen.

SN/APA/INGRID KORNBRGER/INGRID KORN Linie 4 und Linie 6 steuern neue Endstationen an