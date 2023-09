Neue Heimat für geschmuggelte Chamäleons in Schönbrunn

Geschmuggelte Reptilien und Amphibien finden künftig im Zoo Schönbrunn eine neue Heimat. Ab dem Frühjahr 2024 wird ein neues Haus für Chamäleons, Schildkröten, Geckos und Frösche gestaltet, wie der Tiergarten am Donnerstag mitteilte. In dieser Woche zogen die Insekten aus dem "Haus der Schrecken" aus, die Räumlichkeiten werden in den kommenden Monaten nun gänzlich für die oft vom Aussterben bedrohten Tiere umgestaltet.

BILD: SN/APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/DANIEL Chamäleons und Co bekommen ein neues Zuhause