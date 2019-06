Neue Juni-Hitzerekorde in Kärnten und der Steiermark

Die Hitzewelle sorgt vor allem im Süden Österreichs für Höchsttemperaturen: Am Donnerstag verzeichnete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) neue Juni-Hitzerekorde für Kärnten und die Steiermark. In Kärnten wurde der neue Bundesland-Rekord in Hermagor mit 38,1 Grad Celsius erzielt. Die bisherige Höchstmarke in einem Juni lag hier bei 36,8 Grad - am 28. Juni 1935 in Villach.

SN/APA (Archiv)/GERT EGGENBERGER Im Süden Österreichs heißt es "Pack die Badehose ein!"