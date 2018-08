Neue Lust am Leben finden

Für das Spital zu gesund, für das Alltagsleben aber zu krank? Speziell geschulte Bauern sollen diese Menschen auf Auszeithöfen gemeinsam mit Experten wieder zurück in die Spur bringen.

Johannes ist 57 Jahre alt. Fühlt sich seit geraumer Zeit überarbeitet, wirkt auf andere lust- und antriebslos und zweifelt an seinem Dasein in der Gesellschaft. Johannes, der sich als Burnout-gefährdet erwachet, will seinen Zustand verbessern und hat sich für einen Aufenthalt in einem "Green Care" Auszeithof in Kärnten angemeldet. "Das ist ein soziales Premiumprodukt in Sachen Gesundheitsförderung, der Bauernhof wird zu einem Arbeits-, Bildungs-, und Erholungsort", sagt Claudia Olinowetz von der Landwirtschaftskammer Kärnten.