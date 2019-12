Neue Notruf-App für Wiener Rettung verfügbar

Bei gesundheitlichen Notfällen entscheiden oft Minuten über Leben und Tod. Um die Wartezeit bei Rettungseinsätzen zu verkürzen, gibt es in Wien nun eine sogenannte Notruf-App, mit der man per Handy einen Krankenwagen rufen kann. Sie wurde am Montag präsentiert. Gleichzeitig sieht sich die Berufsrettung in der Bundeshauptstadt mit Kritik des Rechnungshofs konfrontiert.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Auch Standortdaten werden weitergegeben