Neue Protestbriefe aus der Diözese St. Pölten richten sich an den päpstlichen Nuntius und Kardinal Schönborn

Die Spannungen zwischen Mitarbeitern der Diözese St. Pölten und Bischof Schwarz halten an. Neue Protestbriefe zirkulieren. Pensionierte Partoralassistenten appellieren an Kardinal Schönborn und den päpstlichen Nuntius in Wien, sie mögen in dem Konflikt vermitteln. Der Präsident der größten Laienorganisation in der katholischen Kirche Niederösterreich, Armin Haiderer von der Katholischen Aktion, sagt: "Der Bischof weiß, dass er reagieren muss."

SN/apa Bischof Alois Schwarz bei der Vollversammlung der österreichischen Bischöfe im März 2019 in Reichenau an der Rax (Niederösterreich).