Neue Regeln für E-Scooter ab Samstag in Kraft

Am kommenden Samstag tritt die 31. Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) in Kraft. Sie bringt vor allem für E-Scooter-Nutzer neue Regeln. Außerdem dürfen Leichenwagen dann auch die Rettungsgasse befahren, berichtete der ÖAMTC in einer Aussendung am Dienstag. Wegen einer rechtlichen Grauzone sind E-Tretroller in Österreich bisher nicht in allen Bundesländern einheitlich behandelt worden.

SN/APA (Archiv)/HANS KLAUS TECHT Auf dem Gehsteig haben E-Scooter nichts verloren