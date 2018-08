Neue Vignette wird Zitronengelb und kostet 89,20 Euro

Die neue Autobahn-Vignette für das Jahr 2019 ist Zitronengelb und kostet für Pkw für das ganze Jahr 89,20 Euro und für Motorräder 35,50 Euro, das gab die Asfinag am Donnerstagnachmittag bekannt. Sie wird in den letzten Novembertagen bei rund 6.000 Vertriebsstellen im In- und Ausland erhältlich sein und ist ab 1. Dezember 2018 gültig.

Die Vignette in der digitalen Version, die an das Kennzeichen gebunden ist, wird auch für 2019 wieder erhältlich sein. Sie kann online auf https://www.asfinag.at/ oder über die Asfinag-App "Unterwegs" erworben werden. Die digitale Vignette wurde in diesem Jahr über 1,3 Millionen Mal verkauft. Ab November kann mit einem sogenannten Vignetten-Abo bis auf Widerruf die digitale Vignette automatisch verlängert werden. Die Zehn-Tages-Vignetten kosten für Pkw 9,20 Euro, für Motorräder 5,30 Euro. Die Zwei-Monats-Vignetten schlagen sich mit 26,80 Euro für Autos und 13,40 Euro für Motorräder zu Buche. Quelle: APA