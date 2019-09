Neuer Kärntner Bischof soll bald bestellt werden

Nachdem Papst Franziskus sich in einem persönlich gehaltenen Brief an die Laieninitiative "Forum Mündige Christen" gewandt hat, mehren sich die Einschätzungen, dass die Bestellung eines neuen Oberhirten für die katholische Kirche in Kärnten nun bald erfolgen dürfte.

SN/apa Bischof Alois Schwarz bei seiner Amtseinführung 2018 in St. Pölten. Wer wird sein Nachfolger in Kärnten?