Neuer Saharastaub unterwegs nach Europa

Die Menschen in Europa müssen sich nach Angaben des europäischen Atmosphärendienstes Copernicus erneut auf Staub aus der Sahara einstellen. Wie das EU-Programm am Montag mitteilte, bewegt sich derzeit eine große Staubwolke über dem Atlantik in Richtung Westen. Sie dürfte demnach bereits in den kommenden Tagen die Karibik erreichen. Ausläufer seien am kommenden Wochenende auch auf der Iberischen Halbinsel und in Teilen Westeuropas zu erwarten, hieß es in der Mitteilung weiter.

SN/APA/FMT-PICTURES/FMT-PICTURES Mitte März färbte Saharastaub auch in Salzburg den Himmel orange