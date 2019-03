Neuer Twin City Liner ab Freitag im Einsatz: Taufe in Wien

Nach mehr als einem Jahr Bauzeit ist es am Freitag soweit: Der neue Twin City Liner tritt seine Jungfernfahrt im regulären Passagierbetrieb an. Der Katamaran im aufgefrischten Design und mit höherer Kapazität ersetzt die beiden bisherigen Schnellboote auf der Strecke zwischen Wien und Bratislava. Am Mittwochnachmittag wurde der Neuling noch rechtzeitig getauft.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Wiens Bürgermeister Ludwig (SPÖ) tauft den neuen City Liner