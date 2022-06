Neuer Wiener Patientenanwalt Gerhard Jelinek präsentiert

Im Wiener Rathaus ist am Donnerstag der neue Pflege- und Patientenanwalt Gerhard Jelinek präsentiert worden. Der 65-jährige Ex-Präsident des Oberlandesgerichtes Wien tritt am 1. Juli die Nachfolge von Sigrid Pilz an, die das Amt zehn Jahre lang - also über zwei Funktionsperioden - ausübte. Jelinek versprach heute, dass er auf Dialog und Offenheit setzen wolle. Seiner Erfahrung nach sei Kooperation besser als Konfrontation, betonte er.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Gerhard Jelinek folgt auf Sigrid Pilz