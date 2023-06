Neuer Wiener U-Bahn-Zug X-Wagen erstmals im Einsatz

In der Wiener U-Bahn war am Freitag eine Premiere zu erleben: Der "X-Wagen", also die neueste U-Bahn-Generation, war erstmals mit Fahrgästen unterwegs. Am Vormittag wurde der Zug in das reguläre Betriebsgeschehen auf der U3 eingefädelt. Dort wird er in den nächsten Wochen regelmäßig unterwegs sein. Sukzessive werden weitere Garnituren folgen. Der von Siemens erzeugte X-Wagen kann künftig auch vollautomatisch fahren, was vorerst in Wien allerdings noch Zukunftsmusik ist.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Nun dürfen auch Fahrgäste den X-Wagen testen