Neuerliche Bluttat in Steiermark forderte ein Todesopfer

Bei einer neuerlichen Bluttat in der Steiermark ist am Montag bei Graz eine 78-jährige Frau getötet worden. Der aus dem Bezirk Leoben stammende Enkel der Frau (22) wurde laut Polizei vorläufig festgenommen. Die Situation sei verworren, wie ein Polizist der APA am Montagvormittag schilderte. Auch der Ehemann (75) der Frau wurde vorläufig in Gewahrsam genommen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Eine 78-jährige Frau starb