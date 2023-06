Neuerliche Unwetter im Nordburgenland

Heftige Regenfälle haben am Donnerstag erneut zahlreiche burgenländische Feuerwehren gefordert. Insgesamt 200 Einsätze verzeichnete die Landessicherheitszentrale (LSZ) am Abend. Am stärksten betroffen war wie in den vergangenen Tagen der Bezirk Neusiedl am See - und dort vor allem Parndorf, sagte ein Sprecher der LSZ zur APA. Neben überfluteten Kellern waren die Feuerwehren bei der Abfahrt der Ostautobahn (A4) in Parndorf im Einsatz, die unter Wasser stand.

BILD: SN/APA/BEZIRKSFEUERWEHRKOMMANDO GÜS Neuerlich Überschwemmungen im Burgenland (Themenbild/nicht aktuell)