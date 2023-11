Neues Buch zu Neusiedler See aus Sicht der Wasserwirtschaft

Wie die Wasserwirtschaft auf den Neusiedler See schaut, damit beschäftigt sich das neue Buch "Der Neusiedler See. Ein Grenzgänger im Wandel der Zeit". Autorin Brigitte Krizsanits erzählt darin über Menschen in der Region, die von Wasserstandsschwankungen geprägte Geschichte des Sees und die Bemühungen des Landes Burgenland, diesen langfristig zu erhalten. Die Bilder dazu liefert Fotografin Birgit Machtinger.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT Brigitte Krizsanits behandelt auch Strategien zur Erhaltung des Sees