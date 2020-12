Neues Labor in Wien schafft 30.000 PCR-Tests pro Tag

Mit der Inbetriebnahme eines neuen Labors in Wien-Penzing erhöht sich die heimische Kapazität an präzisen Coronavirus-Testauswertungen deutlich: 30.000 PCR-Tests pro Tag schafft der neue Standort, versprach Michael Havel, Co-Gründer des Betreibers Lifebrain Group, am Dienstag. In den nächsten Monaten werde die Kapazität auf bis zu 60.000 Ergebnisse pro Tag erhöht, kündigte Havel an. Die Stadt Wien hat sich ein Kontingent von bis zu 10.000 Tests pro Tag reserviert.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Das Labor ist im Pavillon 17 des Otto-Wagner-Spitals untergebracht