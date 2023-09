Neues Luxushotel für Hallstatt

Die milliardenschwere Reedereifamilie Lürßen aus Bremen investiert in Hallstatt in ein weiteres Hotel. Das "Salzamt" wurde bei den Behörden eingereicht. Glücklich macht das nicht alle im Ort.

Hallstatt - der kleine einstige Bergbauort, der sich so idyllisch an das Ufer des blaugrünen Sees schmiegt, ist in Österreich das Paradebeispiel für zu viel Tourismus, zumindest was die Verkehrsbelastung betrifft und auch die Belastung der Einheimischen durch die Massen, ...