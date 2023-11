Neues Projekt setzt auf Wohnungsvergabe für Obdachlose

Armut, Lebenskrisen, explodierende Kosten oder auch das Ende eines befristeten Mietvertrags - all dies sind mögliche Faktoren, die zu Wohnungslosigkeit führen können. Eine neue Initiative setzt hier nicht auf Übergangslösungen, sondern auf die eigenen vier Wände. Rund 1.000 Menschen in Österreich sollen nach dem Motto "Housing First" eine Mietwohnung erhalten. Das Sozialministerium fördert das Projekt der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAWO) mit 6,6 Mio. Euro.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/ROLAND SCHLAGER Gestiegene Wohnkosten erhöhen die Gefahr der Obdachlosigkeit