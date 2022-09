Neues Schuljahr beginnt auch im Westen und Süden

Eine Woche nach ihren Kolleginnen und Kollegen im Osten starten am Montag auch die rund 640.000 Kinder und Jugendlichen in Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Steiermark und Kärnten ins neue Schuljahr. Unter ihnen sind auch 53.000 Taferlklassler, die erstmals in die Klassenzimmer strömen. Das neue Schuljahr dauert im Osten bis 30. Juni 2023 und in den anderen Bundesländern bis 7. Juli.

SN/APA/dpa/Jens Büttner 53.000 Kinder beginnen heute ihre Schulkarriere.