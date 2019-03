Neun Verletzte bei Alko-Unfällen in Oberösterreich

Mindestens neun Menschen sind in Oberösterreich in der Nacht auf Freitag bei Verkehrsunfällen mit alkoholisierten Lenkern verletzt worden. Die Autofahrer hatten sich dabei mit 1,6 und 1,10 Promille hinter das Steuer gesetzt. Nach einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten verweigerte ein 71-jährige Lenker den Test, berichtete die Polizei am Samstag.

SN/APA (Webpic)/hex Der 71-Jährige verweigerte den Alkotest