Neun Verletzte bei Unfall mit Bus und Lkw auf A1 bei Melk

Auf der Westautobahn (A1) bei Melk sind am Donnerstag in den Morgenstunden ein Autobus und ein Lkw umgestürzt. Der Unfall forderte nach Angaben des Roten Kreuzes drei Schwer- und sechs Leichtverletzte. Zehn weitere Personen, die in den Unfall verwickelt waren, seien unversehrt geblieben. Die Richtungsfahrbahn Linz war blockiert.

SN/APA (Archiv/Gindl)/Barbara Gindl Symbolbild