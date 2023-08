Neun Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autobusse in NÖ

Bei einem Zusammenstoß zweier Doppeldecker-Busse sind am Mittwochabend im Industriezentrum Niederösterreich Süd in Laxenburg (Bezirk Mödling) neun Personen verletzt worden. Laut Polizei wurde ein 24-jähriger Steirer in einem der Fahrzeuge eingeklemmt, die Rettungsaktion gestaltete sich schwierig. Auslöser für den Auffahrunfall war die Vollbremsung eines 42-Jährigen Buschauffeurs, der offenbar eine Kollision mit einem aus einer Firmeneinfahrt kommenden Lkw verhindern wollte.

BILD: SN/APA/PRESSESTELLE FF LAXENBURG/UN Zahlreiche Helfer waren an Ort und Stelle