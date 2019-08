Neun Verletzte bei zwei Alko-Unfällen in der Steiermark

Bei zwei Alko-Unfällen sind am Samstagabend im steirischen Bezirk Leibnitz insgesamt neun Pkw-Insassen teils schwer verletzt worden. In Kitzeck im Sausal krachte ein 20-Jähriger in den Gegenverkehr: Sieben Burschen und Mädchen mussten ins Spital. In Heimschuh kam ein 23-jähriger Lenker von der Straße ab und kollidierte mit einem Strommast und einem Baum. Er und sein Beifahrer wurden verletzt.

SN/APA (Archiv/Pfarrhofer)/HERBERT Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht