Neuschnee bringt große Lawinengefahr in Tirol mit sich

Der Neuschnee hat die Lawinengefahr in einigen Teilen Tirols am Mittwoch ansteigen lassen. Die Experten des Lawinenwarndienstes stuften die Gefahr als "groß" ein, also Stufe 4 der fünfteiligen Skala. Mit dem Schneefall steige die Auslösebereitschaft von trockenen Lawinen besonders oberhalb der Waldgrenze. Die Verhältnisse seien kritisch, hieß es.

Die Hauptgefahr gehe von frischem und älterem Triebschnee aus. Besonders dort, wo der Wind stürmisch ist, ist die Lawinengefahr höher. Die Anzahl und die Größe der Gefahrenstellen nehme im Tagesverlauf noch zu. Die spröden Treibschneeansammlungen werden teilweise überschneit und damit schwierig zu erkennen, warnten die Experten.

Schon einzelne Wintersportler könnten sehr leicht Lawinen auslösen - auch gefährlich große, hieß es. Zudem sind auch spontane Lawinen und immer noch einzelne Gleitschneelawinen möglich. Am Mittwoch wurden noch 20 bis 50 Zentimeter Neuschnee erwartet, lokal auch mehr. Mit dem Ende der Schneefälle wird auch die spontane Lawinenaktivität allmählich wieder abnehmen. Die Verhältnisse für Touren und zum Freeriden bleiben aber kritisch, teilte der Lawinenwarndienst mit.

In den Ybbstaler Alpen in Niederösterreich wurde die Lawinengefahr am Mittwoch mit Stufe 3 auf der fünfteiligen Skala bewertet. Der Warndienst schätzte das Risiko damit erneut als "erheblich" ein. Stürmischer Wind kann dem Lagebericht zufolge immer wieder Schneeverfrachtungen hervorrufen. Leichte Entspannung wurde für Donnerstag angekündigt. In der Rax-Schneeberg-Gruppe galt am Mittwoch wie schon am Vortag Warnstufe 2 ("mäßig"). In den weiteren höhergelegenen Teilen des Bundeslandes wurde die Gefahr als gering angesehen.

Quelle: APA