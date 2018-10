Neuseeländer bereits zu mehr als 100 Prozent tätowiert

Mehr geht immer: Bei der "Wildstyle & Tattoo Messe" am 3. und 4. November in der Tabakfabrik in Linz und am 10. und 11. November im House Of Wildstyle in Bad Ischl beweist Szene-Star Lucky Diamond Rich, dass man zu mehr als 100 Prozent tätowiert sein kann. Der Neuseeländer lässt auf seine mittlerweile schwarze Haut bereits eine zweite und dritte Schicht mit hellen und bunten Motiven anbringen.

Szene-Star Lucky Diamond Rich kann nicht genug kriegen