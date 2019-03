Neuseeland-Terror - Polizei durchsucht Haus von Österreichs Identitären-Chef

Im Zuge von Ermittlungen zu dem Anschlag in Neuseeland hat es am Montag offenbar eine Hausdurchsuchung in Wien gegeben. Wie der Sprecher der rechtsextremen "Identitären Bewegung" in Österreich, Martin Sellner, in einem am Montagabend veröffentlichten Video mitteilte, wurde seine Wohnung durchsucht, weil er eine Spende des mutmaßlichen Attentäters von Christchurch erhalten habe.

SN/AP Der Hauptverdächtige Brenton Tarrant – Verbindung nach Österreich?