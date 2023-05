NGOs drängen auf rasche Besetzung der BVwG-Spitze

NGOs aus verschiedenen Bereichen haben in einer gemeinsamen Pressekonferenz am Montag die rasche Besetzung der Spitze des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) gefordert. Vor mittlerweile 165 Tagen habe die Personalkommission eine Empfehlung abgegeben, dennoch sei "politischer Spielereien" zwischen den Regierungsparteien ÖVP und Grüne wegen keine Ernennung erfolgt, so die Kritik.

BILD: SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Kritik an Regierung wegen Nicht-Besetzung der BVwG-Spitze