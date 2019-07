Nicht deklarierter Gefahrgut-Lkw auf A21 in NÖ gestoppt

Auf der Wiener Außenringautobahn (A21) bei Alland (Bezirk Baden) ist am Wochenende ein nicht deklarierter ungarischer Lkw mit Gefahrgut an Bord aus dem Verkehr gezogen worden. Der 37-jährige Chauffeur war nach Polizeiangaben vom Montag ohne entsprechenden Lenkerausweis unterwegs und hatte die Ladung auch nicht gesichert. Es wurden 44 Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Baden erstattet.

SN/APA/LPD NÖ/UNBEKANNT Lenker war ohne entsprechenden Ausweis und Ladungssicherung unterwegs