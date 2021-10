"Nicht Gebraucht" - Auch Mückstein kritisiert Kampagne

Auch Sozial- und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) schließt sich der Kritik von Behindertenorganisationen an einer neuen Werbekampagne an. Seit kurzem sind in einigen Städten - unter anderem in Haltestellenhäuschen in Wien - Plakate etwa mit dem Slogan "Mit einer Behinderung wirst du NICHT gebraucht" zu sehen. Er stelle sich mit aller Deutlichkeit gegen diese diskriminierende, verletzende und potenziell re-traumatisierende Werbung, betonte er via Twitter.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein meldete sich zu Wort