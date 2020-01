Der Preisdruck durch teils illegale Zweitwohnsitze regt viele Bürger auf. Da Salzburg nun strenger vorgehen will, steigt auch der Druck auf die Landesregierungen in der Steiermark und in Tirol.

SN/"der ennstaler Bau eines umstrittenen Chaletdorfs in Haus im Ennstal – touristische Luxusquartiere, die viel Platz brauchen, erzürnen viele Bürger.