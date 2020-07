Prominente wie Prinz Ernst August oder der Tiroler SPÖ-Chef sind nicht allein - jedes Jahr verhängen Behörden Tausende Waffenverbote.

Prinz Ernst August von Hannover (66), gegen den die Polizei vergangene Woche ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen hatte, war schon wieder in eine Auseinandersetzung mit der Exekutive verwickelt. Wie am Mittwoch bekannt wurde, war es dazu am Montagabend gekommen. Der Welfenprinz, ...