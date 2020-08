Nichtraucherschutz im Bundesdienst wird verschärft

Im öffentlichen Dienst wird ein allgemeines Rauchverbot in Arbeitsstätten in Gebäuden festgelegt. Damit wird der Nichtraucherschutz im Bundesdienst an die Bestimmungen in der Privatwirtschaft angepasst. Das sieht eine Dienstrechts-Novelle vor, die der für die Beamten zuständige Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) in Begutachtung geschickt hat.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Allgemeines Rauchverbot in Arbeitsstätten