Niederösterreich bekräftigt Lockdown-Ende am 2. Mai

In Niederösterreich wird der Lockdown wie geplant am 2. Mai zu Ende gehen. Nach einem Gipfel mit Gesundheitsexperten und Vertretern der Wirtschaft zur Corona-Situation hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Freitag "grünes Licht" für den Öffnungs-Fahrplan gegeben. Sie betonte, dass die gesetzten Maßnahmen "deutliche Wirkung" gezeigt hätten. Die Schulen öffnen am kommenden Montag, eine Woche später folgen der Handel und die körpernahen Dienstleister.

