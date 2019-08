Niederösterreicher auf Mallorca bei Sturz ums Leben gekommen

Ein Niederösterreicher ist nach einem Sturz in Palma de Mallorca am vergangenen Wochenende ums Leben gekommen. Diesbezügliche Medienberichte bestätigte das Außenministerium in Wien. Den Berichten zufolge hatte der 22-Jährige aus dem Waldviertel in der Nacht auf vergangenen Freitag eine Bar unweit der berüchtigten Partymeile Ballermann besucht.

SN/APA (Archiv/dpa)/Patrick Seeger Der Mann stürzte über eine Steige und wurde tödlich verletzt