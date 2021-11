Niederösterreicher entdeckt Goldbarren in einem Sofa

In einem Sofa hat ein Niederösterreicher einen Goldbarren im Wert von rund 48.000 Euro entdeckt. Der ein Kilogramm schwere Gegenstand befand sich - aufbewahrt in einer Blechdose - in der Lade einer Couch, die der Mann aus Neunkirchen bei einem Hausflohmarkt gekauft hatte, bestätigte Chefinspektor Klaus Degen vom Stadtpolizeikommando am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten").

SN/APA/dpa/Armin Weigel Goldbarren mit fehlendem Zertifikat