Niederösterreicher starb bei Kletterunfall am Dachstein

Ein Niederösterreicher ist am Montag am Dachstein bei einem Kletterunfall ums Leben gekommen. Der Mann verlor beim Vorstieg den Halt und stürzte zehn bis 20 Meter tief ins Seil, das sein langjähriger 52-jähriger Kletterpartner aus dem Burgenland einbremste. Der 57-Jährige dürfte aber mit dem Gesicht gegen einen Felsen geprallt sein. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen, so die Polizei.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Tödlicher Alpinunfall am Dachstein