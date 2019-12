Niederösterreichischer Ex-Polizist unter Missbrauchsverdacht

Ein ehemaliger Polizist aus Niederösterreich steht unter Missbrauchsverdacht. Der 61-Jährige wurde am Donnerstag festgenommen, bestätigte Erich Habitzl, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Freitag einen "Kurier"-Onlinebericht. Der Verdächtige sollte noch am Freitag in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert werden, die Verhängung der Untersuchungshaft wurde beantragt.

SN/APA/BARBARA GINDL 61-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen