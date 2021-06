NIG empfiehlt kürzeres Impf-Intervall wegen Delta-Variante

Das Nationale Impfgremiums (NIG) hat am Donnerstag seine Anwendungsempfehlung für die Corona-Schutzimpfung aktualisiert und rät nun aufgrund der Ausbreitung der Delta-Variante zu kürzeren Impf-Intervallen. Außerdem empfiehlt das NIG weiterhin den selben Impfstoff für den Zweitstich. Ein heterologes Impfschema, also das Mischen der Vakzine, wird jedoch bei medizinischer Kontraindikation oder dem Eintreten einer Schwangerschaft empfohlen, heißt es in der Anwendungsempfehlung.

SN/APA/AFP/JOEL SAGET Zweitdosis AstraZeneca soll künftig nach einem Monat geimpft werden