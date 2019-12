"Niki Lauda Allee" auf dem Flughafen Wien in Schwechat

Die Zufahrtstraße zum VIP Terminal und General Aviation Center (GAC) auf dem Flughafen Wien wird künftig den Namen "Niki Lauda Allee" tragen. Dies geschehe "zum dauernden, ehrenden Andenken" an den dreifachen Formel-1-Weltmeister, begeisterten Piloten und Luftfahrtunternehmer, teilte der Airport in Schwechat am Dienstag mit.

SN/APA (dpa/Archiv)/Maurizio Gambar Andenken an den dreifachen Formel-1-Weltmeister in Schwechat