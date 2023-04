Nach Alkounfall: Teilbedingte Haft für Ex-Fußballerin Nina Burger

Die frühere ÖFB-Nationalteamspielerin Nina Burger ist am Montag am Landesgericht St. Pölten nach einem Alkounfall mit einem Toten rechtskräftig zu neun Monaten Haft, davon sechs Monate bedingt, verurteilt worden. Die 35-Jährige soll mit zumindest 0,78 Promille alkoholisiert und übermüdet gewesen sein, als sie am 25. November 2022 eine Pkw-Kollision in Langenrohr (Bezirk Tulln) verursacht hatte. Burger wurde wegen grob fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT NIna Burger wurde verurteilt